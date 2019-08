Veröffentlicht am 27. August 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Diamantene Hochzeit der Eheleute Helmut und Anneliese Grab – Am Dienstag, 3. September 2019, feiern die Eheleute Helmut und Anneliese Grab das Fest der diamantenen Hochzeit.

Anneliese Grab geborene Hoben kam am 16. September 1939 in Weyerbusch zur Welt. Nach dem Schulabschluss besuchte sie die Haushaltsschule und arbeitete in verschiedenen Haushalten mit Kinderbetreuung.

Nach der Heirat widmete sie sich der Familie und versorgte den Haushalt. Von 1971 bis 2004 war sie – bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand – Küsterin bei der Ev. Kirchengemeinde Birnbach. Zu ihren Hobbys gehören Stricken und Lesen.

Helmut Grab wurde am 4. Juli 1936 in Ölsen geboren. Er war nach der Schulzeit zunächst in der elterlichen Landwirtschaft tätig. Dann schloss er in einem Betrieb in Birnbach eine Lehre als Kfz-Mechaniker ab.

Anschließend absolvierte er die Gesellenprüfung und – im Januar 1967 – auch die Meisterprüfung in diesem Beruf. Er arbeitete zehn Jahre lang als Kfz-Meister in einem Opel Vertragsbetrieb in Weyerbusch. Danach war er Verkaufsberater in Opel Vertragsbetrieben in Schladern und Eitorf. Im Anschluss daran machte er sich selbstständig mit einem Kfz-Reparaturbetrieb und -Handel. Im Jahr 1983 machte er den Busführerschein und fuhr zunächst für ein Unternehmen in Altenkirchen, später in Weyerbusch, in dem er bis 2010 nebenbei tätig war. Seit 1997 ist Helmut Grab Rentner. In seiner Freizeit spielt wer – bereits seit über 65 Jahren – Trompete im Posaunenchor Birnbach.

Die Eheleute Grab haben einen Sohn und eine Tochter. Sie werden am Festtag mit ihren Familien, darunter zwei Enkel und drei Urenkel, zu den ersten Gratulanten gehören.