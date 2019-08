Veröffentlicht am 1. August 2019 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen für den Zeitraum 05. bis 09. August 2019 der Bonner Polizei – Im Zeitraum 05. bis 09. August 2019 führt die Bonner Polizei folgende Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 05. August 2019 in Uedorf auf der L 300, in Beuel auf der Niederkasseler Straße in Brenig auf der Straße Hohlenberg und in Roisberg auf der Metternicher Straße;

Dienstag, 06. August 2019 in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Rottbitze auf der Rottbitzer Straße, in Bonn auf der Röckumstraße und in Meckenheim auf der L 261 / Höhe Sängerhof;

Mittwoch, 07. August 2019 in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Bellinghausen auf der L 268, in Sandscheid auf der L 268 und in Ippendorf auf der Spreestraße;

Donnerstag, 08. August 2019 in Königswinter auf der L 268, in Sechtem auf der Bahnhofstraße, in Uedorf auf der L 300 und in Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße;

Freitag, 09. August 2019 in Beuel auf der Maarstraße, in Stieldorf auf der Oelinghovener Straße, in Ludendorf auf der Rathausstraße und in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg.

Darüber hinaus müssen die Verkehrsteilnehmer mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet rechnen. Quelle: Polizei