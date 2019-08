Veröffentlicht am 7. August 2019 von wwa

TORNEY – Auf ein Wort mit Jan Einig: OB kommt nach Torney – „Auf ein Wort mit Jan Einig“: Unter dieser Überschrift trifft sich Neuwieds Oberbürgermeister jeweils in einem anderen Stadtteil mit Bürgerinnen und Bürgern zu Einzelgesprächen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 14. August, von 16 bis 18 Uhr in der Altentagesstätte an der Torneystraße 64a. Anmeldungen erfolgen via Internet über die Seite www.neuwied.de/buergersprechstunde.html oder per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de. Wer nicht über einen Internetzugang verfügt, kann natürlich auch anrufen: Telefon 02631 802 412. Für die Vorbereitung auf die Einzelgespräche ist es hilfreich, bereits bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.