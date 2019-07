Veröffentlicht am 31. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wie stelle ich meine Mülltonnen zur Abfuhr richtig bereit? – In den letzten Wochen wurden die MitarbeiterInnen des Abfallwirtschaftsbetriebes häufiger gefragt: „Wie stelle ich am Abfuhrtag denn eigentlich meine Mülltonnen richtig bereit?“ Alle Mülltonnen bitte stets mit dem Griff (Deckelaufhängung) zur Straßenseite bereitstellen. Damit erleichtern Sie den Müllwerkern deren Arbeit enorm. Diese können dann die Abfallgefäße, für den anschließenden Entleerungs-vorgang, einfacher zum Entsorgungsfahrzeug ziehen. Das Herausstellen am Vorabend des eigentlichen Abfuhrtages wird dabei dringend empfohlen. Der AWB und das tätige Entsorgungsunternehmen bedanken sich bei allen Bürgern für die praktische Unterstützung. Foto: AWB