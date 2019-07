Veröffentlicht am 30. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neueröffnung der Kleiderkammer des Caritasverbandes Altenkirchen – Manch einer hat sich gefragt, wieso die Kleiderkammer in der Rathausstraße in Altenkirchen für mehrere Wochen geschlossen war. Nun wird das Geheimnis gelüftet: die bisherige Kleiderkammer wird an anderer Stelle wieder eröffnet – in einem schönen Ladenlokal in der Fußgängerzone (Wilhelmstr. 12, ehemals „Mode & Trachten“), direkt neben dem Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“! Eröffnungstermin ist der 1. August, 9.00 Uhr.

Der neue Caritasladen steht unter dem Motto „Gebrauchtes fair kaufen – erste Wahl aus zweiter Hand“. Er ist ein preiswertes Angebot für einkommensschwache Familien und Einzelpersonen, eine Einkaufsalternative für konsumbewusste Menschen, eine unbürokratische Bekleidungshilfe für Menschen in Notsituationen, eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle und verantwortungsvolle Verwendungsmöglichkeit für gebrauchte Textilien, ein Ort für Kontakte und Gespräche und ein Beispiel für mitmenschliches Handeln, ehrenamtliches Engagement und Hilfe zur Selbsthilfe.

Sie möchten sinnhaft aussortieren und wissen, was mit Ihrer Kleidung geschieht? Sie müssen sich von liebgewonnenen Dingen trennen? Sie wollen etwas Gutes tun? Dann kommen Sie zu uns!

Sehr gut erhaltene, gebrauchsfähige und saubere Kleidung sowie Haushaltsartikel können während der Ladenöffnungszeiten persönlich abgegeben werden. Telefonisch erreichen Sie uns zu den Ladenöffnungszeiten unter 0175-4902981.

Da sich erfreulicherweise mehrere Personen gemeldet haben, die ehrenamtlich im Laden mithelfen möchten, können die Öffnungszeiten erweitert werden, so dass nun dienstags von 9.00 bis 14.00 Uhr, mittwochs von 9.00 bis 17.00 Uhr und donnerstags von 9.00 bis 14.00 Uhr geöffnet sein wird. Je nachdem, wie sich die Nachfrage entwickelt, sollen die Öffnungszeiten auf Montag bis Freitag ausgedehnt werden. Bei Fragen können Sie sich gerne auch an den Caritasverband wenden, Tel. 02681-2056.