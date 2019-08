Veröffentlicht am 10. August 2019 von wwa

NEUWIED – Ortsbeiräte konstituieren sich – Bald erste Sitzungen der neu gewählten Gremien – Ortsbeiräte erfüllen eine wichtige Funktion im kommunalpolitischen Geschehen. Sie sind ganz nah an den Bürgern, an ihren Sorgen, Hoffnungen, Ideen und Plänen. – Vor kurzem neu gewählt, treffen sich die Ortsbeiräte im Laufe des August zu ihren konstituierenden Sitzungen. Diese sind grundsätzlich öffentlich, Interessierte sind also gern gesehene Gäste.

Den Anfang im Reigen macht das Gremium aus Oberbieber, das am Dienstag, 13. August, um 18 Uhr in der AWO-Altentagesstätte an der Friedrich-Rech-Straße 153 zusammenkommt. Die weiteren Termine:

Rodenbach: Mittwoch, 14. August, 19 Uhr, Dorftreff an der Niederbieberer Straße 28;

Block: Donnerstag, 15. August, 18 Uhr, Seniorenraum im Bürgerhaus, Mittelweg 10;

Altwied: Donnerstag, 15. August, 19 Uhr, Bürgerhaus am Sportplatz, Im Wiedtal 69;

Niederbieber: Montag, 19. August, 18 Uhr, Gaststätte „Central", Hans-Böckler-Straße 7;

Segendorf: Montag, 19. August, 19 Uhr, Bürgerhaus, Nodhausener Straße 146;

Irlich: Dienstag, 20. August, 18 Uhr, Seniorentreff, Brunnenstraße 21;

Heimbach-Weis: Dienstag, 20. August, 19 Uhr, im ehemaligen Gemeindesaal/Staatliches Studienseminar, Am Weiser Bach 3;

Feldkirchen: Mittwoch, 21. August, 18 Uhr, AWO-Begegnungsstätte, Feldkircher Straße 37;

Engers: Mittwoch, 21. August, 19.30 Uhr, katholisches Pfarrheim, Klosterstraße 2a;

Torney: Dienstag, 27. August, 18 Uhr, Bürgerhaus, Westpreußenstraße 1;

– Gladbach: Dienstag, 27. August, 19 Uhr, Pfarrgemeindeheim Maria

Himmelfahrt, An der Marienkirche 4.