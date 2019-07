Veröffentlicht am 30. Juli 2019 von wwa

GÜLLESHEIM – Hobbykicker der Firma Schäfer Trennwandsysteme (Horhausen) stehen auf dem Siegertreppchen beim 3. Firmen- und Hobbyturnier des SV Güllesheim – Erfolgreich hat der Sportverein Güllesheim bereits zum dritten Mal sein Firmen- und Hobbyturnier ausgerichtet. In einem sehr fairen Turnier, auch dank der guten Leistungen der Schiedsrichter, hat am Ende die Mannschaft von Schäfer Trennwandsysteme (Horhausen) gewonnen! In einem packenden Finale reichte ein 1:0 gegen Hyfra (Krunkel). Den dritten Platz sicherten sich die Amboss-Kickers Döttesfeld, die sich gegen „Hüttengaudi“ im Neunmeterschiessen durchsetzten.

„Zwei weiteren Mannschaften, denen man ein sehr großes Kompliment machen muss, sind unsere Jungs vom JGV Horhausen und dem TSV Pleckhausen. Beide haben sich ein packendes Duell um den Trinkerpokal geliefert. Am Ende hat die TSV Pleckhausen den längeren Atem gehabt. Glückwunsch!“, so Frank Scholz (Trainer der 1. Mannschaft des SVG).

Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Fabian Lorscheid. „Wir bedanken uns bei allen Helfern und Gästen für diesen gelungen Abend“, so Dr. Johannes Noll (SVG), der auch die Siegerehrung vornahm. Foto: SV Güllesheim

Foto: Strahlende Gesichter der erfolgreichen Mannschaften beim 3. Firmen- und Hobbyturnier des SV Güllesheim.