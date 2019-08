Veröffentlicht am 12. August 2019 von wwa

MEHREN – Familientheater „Die 7 Geißlein“ in Mehren – Am Sonntag, 18. August, um 15 Uhr erwartet alle Kinder ab vier Jahren und deren Eltern sowie weitere Junggebliebene auf der Freilichtbühne in Mehren das Theaterstück „Die 7 Geißlein“. Das Figurentheater von Petra Schuff lehnt sich inhaltlich an das bekannte Kindermärchen an. Es geht um die sieben Geißenkinder, die die Anweisungen ihrer Mutter befolgen und dann doch alles falsch machen. Und über eine Geißenmutter, die ihren Kindern immer aus der Patsche hilft.

In einer lieben Inszenierung mit einem ausgeprägten Sinn für das Detail erzählt Petra Schuff die Geschichte vom Wolf und den 7 Geißlein. Mit viel Einfühlungsvermögen entsteht so eine mitreißende Aufführung, die den Staub des uralten Märchens abschüttelt.

Bei schlechtem Wetter findet die Aufführung im angrenzenden Gemeindehaus statt.

Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz in Kooperation mit der Kirchen- und Ortsgemeinde Mehren. Der Eintritt beträgt 3 Euro – Dank einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz.

Weitere Informationen gibt es bei der Kreisverwaltung Altenkirchen unter Telefon: 0 26 81/ 81- 25 41 oder E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.

Foto: Das Figurentheater „Die 7 Geißlein“ von Petra Schuff ist am 18. August in Mehren für Klein und Groß zu Gast auf der Freilichtbühne.