Veröffentlicht am 30. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – LEBENSHILFE im Landkreis Altenkirchen auf großer Fahrt – Mitten in der Woche startete die Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen mit zwei vollbesetzten Reisebussen auf die große Fahrt nach Köln. Mit ein wenig Regen trafen man in Köln ein, aber im Laufe des Tages kam die Sonne raus. Mit einer Stadtführung wurde Köln erkundet. Die Stadtführer führten die Westerwälder zu Sehenswürdigkeiten in der Altstadt und ließ die spannendsten Geschichten der Domstadt lebendig werden. Wer die goldene Nase der Tünnes Statue rieb, holte sich eine extra Portion Glück ab. Die Teilnehmer kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Der Rundgang endete am Rhein, von wo aus eine circa 65minütige Panoramarundfahrt auf dem Rhein erfolgte. Auf dem Schiff gab es innen und außen Sitzplätze mit Tischen, von wo es einen traumhaften Ausblick auf das Kölner Altstadtpanorama gab. Das Schiff war barrierefrei, so dass auch Rollstuhlfahrer in den Genuss kamen. Nach den ganzen interessanten Eindrücken von Köln, nahm man im Gaffel – Brauhaus (am Dom) das Mittagessen zu sich. Am Spätnachmittag traten die reiselustigen der Lebenshilfe wieder die Heimreise, nach einem erlebnisreichen schönen Tag. Die Stimmung war sehr gut und das Wetter spielte auch mit und alle freuen sich jetzt schon auf die nächste Tour 2020. Foto: Lebenshilfe