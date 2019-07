Veröffentlicht am 30. Juli 2019 von wwa

HACHENBURG – Diebstahl eines Quad – Auf einem Parkplatz in der Nähe des ehemaligen Lager Stegskopf ist am Montag,29. Juli 2019, in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr ein abgestelltes blaues Quad, Marke Kymco A 1 mit 50 ccm Hubraum und 45 km/h Höchstgeschwindigkeit mit dem grünen Versicherungskennzeichen 701 HBR entwendet worden. Quelle: Polizei