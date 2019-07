Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

SCHUTZBACH – 19jährige Motorradfahrerin verunglückt auf der L 280 – Eine 19jährige Motorradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 28. Juli 2019, in der Gemarkung Schutzbach verletzt. Die 19jährige hatte mir ihrem Leichtkraftrad die L 280 von Daaden kommend in Richtung Alsdorf befahren. Innerhalb einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte und rutschte über die Gegenfahrbahn gegen die Schutzplanke. An dem Leichtkraftrad und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro. Quelle: Polizei