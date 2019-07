Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

BETZDORF – Trunkenheit im Verkehr in Betzdorf – Am Sonntagabend, 28. Juli 2019, wurde ein 56jähriger Autofahrer in der Scheuerfelder Straße zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei