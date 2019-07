Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

RENGSDORF – Kontrolle über Fahrzeug verloren – Verkehrsunfall auf der B 256 – Am Sonntagabend, dem 28. Juli 2019, befuhr eine 47jährige Frau, gegen 18:15 Uhr, die B 256 in Fahrtrichtung Neuwied. Die Fahrerin kam auf gerader Strecke und alleinbeteiligt auf die rechte Bankette, lenkte dann zu stark gegen, so dass sie ins Schleudern kam und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte sie zweimal gegen die rechte Schutzplanke und einmal gegen die Mittelschutzplanke, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Hierzu kam es kurzfristig zu einer Vollsperrung der B 256. Quelle: Polizei