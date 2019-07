BETZDORF – Porsche GT3 RS und Daimler-Benz GLC 63S entwendet

Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

BETZDORF – Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrzeugen – Unbekannte Täter drangen am Sonntagmorgen, 28. Juli 2019, zwischen 02.30 bis 03:00 Uhr, in eine Werkstatthalle in der Waldstraße in Betzdorf ein. Sie hatten zuvor ein Tor in der Umzäunung manipuliert und ein Sektionaltor der Halle aufgeschnitten. Aus der Halle wurden zwei hochwertige Fahrzeuge, ein Porsche GT3 RS und ein Daimler-Benz GLC 63S, entwendet.

Hinweise zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei