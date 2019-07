Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Einbruchsdiebstahl in Einkaufsmarkt – Am Samstagmorgen, 27. Juli 2019, gegen 03:45 Uhr, wurde ein Einbruchsalarm für den Nahkauf-Einkaufsmarkt in Birken-Honigsessen in der Hauptstraße ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Eingangstür mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen worden war. Aus dem Inneren wurden mehrere hundert Zigarettenpackungen und Tabakpäckchen entwendet.

Hinweise zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei