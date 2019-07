Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

URBACH – Wohnhausbrand in Urbach – Am Sonntagabend, 28. Juli 2019, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus die Meldung über einen Wohnhausbrand in der Ortslage Urbach. Zur Meldezeit befanden sich noch fünf Personen im Objekt, darunter zwei Kinder und ein Jugendlicher. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus dem Gebäude retten. Alle Personen wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Als Brandursache, so die Polizei, werde nach derzeitigem Ermittlungsstand zweifelsfrei eine defekte, zuvor neuwertige, Klimaanlage ermittelt werden. An dem Gebäude entstand Sachschaden und ist derzeit nicht bewohnbar. Vor Ort waren neben der Polizei Straßenhaus noch 33 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, vier Rettungsfahrzeuge des DRK, ein Notarzt und ein First Responder (Ersthelfer).