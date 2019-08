Veröffentlicht am 5. August 2019 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Kölscher Ovend am 10. August in Bruchertseifen – Mit reichlich Kölsch vom Fass, rheinischen Spezialitäten wie Halvem Hahn und hundert Prozent kölscher Livemusik von Frank hält das Lebensgefühl aus der Domstadt am 10. August Einzug im Westerwald. Das Team von FC Kroppacher Schweiz Bruchertseifen steht ab 18:00 Uhr auf dem Dorfplatz in Bruchertseifen bereit und sorgt neben Speis und Trank auch für gute Stimmung. Um 19:30 Uhr erfolgen Auftritte der Tanzgruppen Black Lightnings aus Rosbach und der Däller Tanz Kids vom Lombi Hof.