Veröffentlicht am 31. Juli 2019 von wwa

BETTGENHAUSEN-SEELBACH – Sportfest des WHC Bettgenhausen/Seelbach in der Henry-Hütten-Arena – Auch in diesem Jahr steht wieder das Sportfest des Wiedbachtaler Hobby Club vor der Tür. Freitag und Samstag, 02. und 03. August 2019, spielen wieder viele Mannschaften aus der Region um die besten Platzierungen in der Henry-Hütten-Arena. Los geht es am Freitag ab 18:00 Uhr mit dem Turnier der Betriebs- und Hobbymannschaften. Hier spielen die Mannschaften aus Birnbach, Helmenzen, Biercelona, Döttesfeld, Wölmersen, Hasselbach, der Bolzplatzkrieger und der Firma Bellersheim. Am Samstag geht es ab 13:30 Uhr weiter mit dem Turnier der Hobbymannschaften. Dabei sind die Mannschaften aus Fluterschen, Oberirsen, Hilgenroth, Bier zu Null, Giesenhausen, Ahlbach, Fix wie Nix und den Westerwälder Thekenprofis. Ab circa 17:30 Uhr findet noch das Traditionsturnier statt. Dabei sind die Damen des SSV Weyerbusch, die Alten Herren aus Limbach/Löhe und die Alten Herren des WHC der Gastgeber. Wie immer ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Eine riesige Auswahl an süffigen Kaltgetränken und leckere Speisen vom Vereinsimbiss warten auf alle. Selbstverständlich wird an beiden Abenden im Festzelt auch wieder für gute Stimmung gesorgt, DJ Sunrise legt auf.