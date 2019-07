Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

URBACH – Zimmerbrand in Urbach – Fünf Bewohner müssen ins Krankenhaus – Am Sonntagabend, den 28. Juli, wurden die Feuerwehren Dernbach, Dierdorf und Puderbach zu einem Zimmerbrand mit Menschenrettung nach Urbach in den „Mühlenacker“ alarmiert. Als die Familie gegen 19.50 Uhr von einem Ausflug zurückkam, holten die Eltern ihren Hund bei den Nachbarn ab, die drei Kinder gingen ins Haus und wurden dort vom Rauch überrascht. Die Erwachsenen atmeten ebenfalls noch Rauch ein, als sie in die Wohnung kamen und den Brand feststellten. Alle Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. So ordnete es der Notarzt, der aus Dierdorf kam, an.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren alle Personen bereits im Freien. Die Feuerwehr aus Dierdorf brauchte nicht mehr einzugreifen. Die Löschzüge Puderbach und Dernbach hatten den Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht. Das gesamte Haus wurde gelüftet und mit der Wärmebildkamera überprüft. Insgesamt waren 33 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Fest steht, dass der Brand im Wohnzimmer ausbrach und dort erhebliche Schäden an Inventar und Gebäude hinterlassen hat. Die Schadenhöhe liegt mit Sicherheit im unteren fünfstelligen Bereich. Neben der Feuerwehr waren das DRK mit mehreren Rettungswagen, der Notarzt, sowie die Polizei Straßenhaus vor Ort.