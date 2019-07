Veröffentlicht am 28. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – Französischer Markt in Neuwied, ein kulinarisches Erlebnis – Fast ist es wie Sommerurlaub in Frankreich und das auf dem Marktplatz in der Neuwieder City am Samstag. Zwischen den Einkäufen mal schnell in ein kulinarisches Paradies eintauchen, besser geht´s doch nicht! Aber auch wenn Sie dieses Jahr Urlaub auf Balkonien machen, kann man das besondere Flair der Grande Nation in vollen Zügen genießen. Denn Frankreich kommt mal wieder nach Neuwied! Am Wochenende verwandelte sich der Marktplatz in einen Treffpunkt für Groß und Klein. Über 50 ausgesuchte Händler stellten ihre Produkte aus. Dazu gehörten natürlich jede Menge Köstlichkeiten, schließlich kann den Franzosen kulinarisch kaum einer was vormachen. Von deftigen Spezialitäten wie Käse, Salami und feinsten Ölen über süßes Gebäck und edle Tropfen: Hier wird groß aufgefahren! Neben den Gaumenfreuden erinnern auch die Boule-Spiele und Straßenmusikanten an unser geselliges Nachbarland. Auch traditionelles Kunsthandwerk wurde angeboten. Das genoss auch der frisch aus dem Urlaub gekommene Neuwieder Bürgermeister Michael Mang, der mit Ina Koch und der neunzigjährigen Oma unterwegs war und sich über die Live Musik zwischen den Ständen freute. (mabe) Fotos: Becker