Veröffentlicht am 30. Juli 2019 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Diebstahl von Gartenfiguren aus Vorgarten – In der Nacht Freitag auf Samstag, 26. auf 27. Juli 2019, wurden von unbekannten Tätern aus einem Vorgarten der Straße In der Sehl in Bad Hönningen zwei circa 60 Zentimeter hohe Tonfiguren entwendet. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein unter 02644-9430. Quelle: Polizei