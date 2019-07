Veröffentlicht am 28. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – Seniorensicherheitstag – Informationstag in Neuwied – Informationstag in Neuwied, der nicht nur Senioren in Sicherheitsfragen schlau macht – Schon seit Jahrzehnten bieten in der Stadt Neuwied die Seniorensicherheitsberater regelmäßig Informations- und Beratungsstunden an. Dabei kommen Fragen zu vielen unterschiedlichen Themen und Bereichen auf. Aktuell ist Urlaubszeit und da ist Sicherheit gegen Haus- und Wohnungseinbruch ein wichtiges Thema. Ein anderes Phänomen ist, das den Menschen in der Deichstadt auf den Nägeln brennt, dass falsche Polizisten unterwegs sind. Die haben besonders Senioren im Fokus und versuchen sie um ihre Ersparnisse zu bringen.

Am Samstag, 27. Juli, beim Seniorensicherheitstag auf dem Luisenplatz waren verschiedene Organisationen aus der Blaulichtfamilie, wie Polizei, Feuerwehr, THW und DRK vor Ort, um nicht nur ältere Mitbürger die verschiedensten Fragen zu beraten. Bei der vom Neuwieder Ordnungsamt, den Seniorensicherheitsberatern und ihren Kooperationspartnern organisierten Veranstaltung, gab es das Rundumpaket an gesundheitlichen und sicherheitsrelevanten Informationen.

Vor Ort das Sicherheitsmobil des Polizeipräsidiums Koblenz. An Bereichsleiterin Gabi Theis wurden verschiedenste Fragen herangetragen. Wir sind immer für sie da, rufen sie unter 110 und 112 die Bereitschaft an, riet sie einer besorgten Mittvierzigerin aus Oberbieber. Die hatte kürzlich das Gefühl ausgespäht zu werden. Das Sicherheitsmobil der Koblenzer Polizei ist nicht nur ein flexibles Beratungs- und Informationsfahrzeug, sondern ermöglicht zudem den Dialog zwischen Bürgern und Polizei, zum Beispiel über die Kriminalitätslage im jeweiligen Wohnbereich, über Verkehrssicherheit und über die damit jeweils zusammenhängenden Maßnahmen der Polizei vor Ort.

Ein Themenschwerpunkt des „SiMo“ ist die Sicherheitstechnik. Eine umfangreiche Ausstellung im Fahrzeug zeigt die modernsten Möglichkeiten zum Schutz von Haus und Hof. Am Nachbarstand rät der Senioren Sicherheitsberater einer älteren Dame nie der Nummer auf dem Display zu vertrauen, wenn da die für die Polizei bekannte Nummer 110 steht. Die könnte ein Fake sein. Ordnungsamtsleiterin Monika Schulz ist mit belegten Brötchen für die Protagonisten im Beratungseinsatz unterwegs. Das Angebot des DRK Mitarbeiters, der Blutdruck und Blutzucker misst, nimmt sie zwischen den Gesprächen gern an. Hier gibt’s sogar am Morgen kurze Wartezeiten, denn auch jüngere Besucher nehmen das Angebot des DRK Neuwied an, die mit Notarzt und mit ihrem Rettungsfahrzeug gekommen sind.

Mit gleich zwei beeindruckenden Löschfahrzeugen, sehr zu Freude vieler Kinder, ist die Bereitschaft vom Amt 37, der Feuerwehr vor Ort. Hier kann man nicht nur die Gerätschaften besichtigen, auch mal live mit dem Feuerlöscher einen Brand bekämpfen. Die Floriansjünger in ihren feuerfesten Uniformen kommen bei den hohen sommerlichen Temperaturen und bei den Branddemonstrationen ganz gut ins Schwitzen.

Ein paar Meter weiter steht der Einsatzwagen des THW. Die Jungs in den blauen Uniformen haben ein Wasserbecken mit einer Megapumpe dabei, die weniger die Senioren als mehr die kleinen Besucher anzieht. Die beobachten begeistert die Bälle, die die Pumpe ansaugt und wieder ausspuckt. Auch diese Gruppierung aus der Blaulichtfamilie ist im Katastrophenfall für die Menschen da. Überwiegend sind es bei der Veranstaltung an diesem Samstag in der Neuwieder City, wieder die vielen Ehrenamtlichen, die sich für die Menschen in Stadt und Kreis einsetzen. Ohne bürgerschaftliches Engagement wäre auch so ein Sicherheitstag nicht zu stemmen. Eine Veranstaltung, die aufgezeigt hat, wer alles für die Sicherheit der Menschen in der Region sorgt und was man selber tun kann, um unfallfrei durch den Alltag zu kommen. (mabe) Fotos: Becker