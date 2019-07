Veröffentlicht am 28. Juli 2019 von wwa

BRACHBACH – Missbrauch einer EC-Karte – Tatverdächtiger ermittelt – Am Donnerstag, 25. Juli meldete ein 41jähriger Mann der Polizei, dass er seine EC-Karte in einem Zigarettenautomaten habe stecken lassen, diese nun weg und damit laut seiner Kontoauszüge bereits diverse Male eingekauft worden sei. Durch weitere Ermittlungen und die aufmerksamen Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in Mudersbach konnte der Tatverdächtige am Samstag, 27. Juli, durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf angetroffen und dessen Personalien für das Strafverfahren festgestellt werden. Quelle: Polizei