Veröffentlicht am 27. Juli 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Vierte Klasse der Grundschule Flammersfeld trennt sich schweren Herzens von ihrer Klassenlehrerin – Die Ausschulung der vierten Klassen beginnt in Flammersfeld traditionell mit dem Gottesdienst, in dem ein Rückblick auf die Grundschulzeit und die Segnung erfolgt. Anschließend begaben sich die 22 Jungen und Mädchen der Klasse 4a mit seiner Klassenlehrerin Colette Baranowsky zurück zur Grundschule um dort in der Gemeinschaft mit den Kindern der anderen Klassen, Geschwistern, Eltern und Großeltern. Mit Auftritten von allen Schuljahren u.a. Rap: der Zauberlehrling rahmten die Kinder die Entlassfeier. Geplant und organisierte hatten die die dritte Klasse mit ihrer Lehrerinnen Rebecca Schwab und Elke Steinseifer unter dem Motto „Schatz“. Begeistert präsentierten die Drittklässler ihren Schulfreunden der vierten Klasse ihr Programm. Die, wie auch die anderen Besucher waren hellauf begeistert und zeigten das in tosendem Applaus. Die Viertklässler verabschiedeten sich etwas wehmütig mit einem Gesangsstück. Als es zur Verabschiedung von ihrer „geliebten“ Lehrerin ging flossen bei einigen doch die Tränen. nach dem Programm fanden noch die Ehrungen der Bundesjugendspiele statt. Für Alissa und Felix gab es Ehrenurkunden. Ebenso erhielten Bruno und Isabel Urkunden des Wettbewerbes des Bergbaumuseums über eine Steingeschichte. Abschließend wurden noch Mitglieder des Fördervereins verabschiedet. Als Dank und Anerkennung erhielten Anja Schäfer-Obladen, Natascha Schumann, Valentina Lange und Alexandra Oberst Geschenkgutscheine. Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie