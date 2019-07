Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Senioren-Union lädt zur Grillfeier ein – Auch in diesem Jahr lädt die Senioren-Union der CDU im Kreisverband Altenkirchen alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zur traditionellen Grillfeier ein. Am 14. August 2019 ab 11.00 Uhr wird im geselligen Rahmen gegrillt und geschlemmt. „Für das leibliche Wohl unserer Gäste ist gesorgt und dabei kommen nette und politische Gespräche und Diskussionen nicht zu kurz“, so Karin Giovanella, Kreisvorsitzende der Senioren-Union.

Die Feier findet auf dem Minigolfplatz, Ahlbacherstraße 2 in 57532 Flammersfeld statt. So besteht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar die Möglichkeit sich sportlich beim Minigolfen zu betätigen.

Um Anmeldung wird gebeten bei: Karin Giovanella, kgio@gmx.de; Bernd Hafemeister, Telefon 02687-921533 oder bei Helmut Schlabach, Telefon 02741-62317.