Veröffentlicht am 29. Juli 2019 von wwa

RAUBACH – Landrat und Beigeordneter praktizieren Klimaschutz bei Schulbau – Hallenneubau halbiert CO2-Ausstoß – Kreis macht Sporthalle in Raubach klimafit – Auch in diesem Jahr nutzt die Kreisverwaltung Neuwied die Sommerferien dazu, an vielen ihrer 25 Schulstandorte dringend notwendige Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Auf der Maßnahmenliste, die der 1. Kreisbeigeordnete des Landkreises Neuwied, Michael Mahlert, anlässlich eines Besuchs in der Sporthalle in Raubach, die zurzeit generalsaniert wird, vorstellte, umfasst 14 Baumaßnamen mit einem Gesamtauftragswert von 3,2 Mio. Euro. Das größte Projekt ist dabei zweifelsohne die energetische und technische Sanierung der Sporthalle in Raubach mit 1,7 Mio. Euro. In den nächsten 1,5 Jahren werden die Fenster, die Dach- und Fassadendämmung, die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation sowie die gesamt Elektroinstallation erneuert.

Holger Oster, zuständiger Techniker bei der Kreisverwaltung Neuwied, bringt es auf den Punkt: „Alles, mit Ausnahme des Sportbodens, der noch in einem sehr guten Zustand ist, kommt raus und wird erneuert“. Michael Mahlert ergänzt hierzu: „Nach Abschluss der Arbeiten haben die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Sportlerinnen und Sportler der Region, faktisch eine neue Sporthalle. Das tut dem Sport, aber auch der Umwelt gut, weil nach Abschluss der Arbeiten der mit dem Hallenbetrieb bedingte CO 2 -Ausstoß von ca. 230 auf 118 Tonnen pro Jahr halbiert wird.“

Mahlert macht deutlich, dass der Kreis die „Klimabilanz“ seiner Gebäude in den kommenden Jahren deutlich verbessern möchte. „Auf unserer Maßnahmenliste für die Sommerferien stehen weitere Maßnahmen, die der energetischen Verbesserung unserer Gebäude dienen, wie bspw. ein weiterer Teil der Dachsanierung an der Realschule plus in Irlich (170.000 Euro), die auf 700 Quadratmeter eine deutlich bessere Dämmung erhält oder die Fenstererneuerungen an der Realschule plus Waldbreitbach (150.000 Euro) oder am Schulzentrum Neustadt (480.000 Euro), die Fensteranlagen entsprechend der derzeit gültigen Energieeinsparverordnung erhalten.“

Aber nicht nur die großen Projekte, sondern auch die kleineren Maßnahmen, die den Gebäudezustand deutlich verbessern, hat der Kreis auf dem Schirm. „An der Carl-Orff-Schule in Neuwied – Engers, der Kinzingschule in Neuwied, den Realschulen plus in Dierdorf, Linz und Unkel erneuern wir Toilettenanlagen“, spricht Mahlert die Maßnahmen an. „Wir tragen zweifelsohne noch einen erheblichen Sanierungsstau aus den vergangenen Jahren mit uns herum. Die Schwerpunktthemen von Landrat Achim Hallerbach und mir haben im Fokus, diesen im Interesse des Klimaschutzes zielgerichtet und schnellstmöglich aufzulösen“, gibt Mahlert bereits einen kurzen Ausblick auf anstehende Ziele der Kreisspitze im Bereich der Immobilien.

Landrat Achim Hallerbach vertritt bereits seit Längerem die Auffassung, dass „…wir selbst viel in der Hand haben und beispielsweise die Anpassung der kreiseigenen Immobilien und Liegenschaften an den Klimaschutz sehr viel Potential zur Erreichung der selbstgesteckten Klimaschutzziele besitzt. Wir haben noch zahlreiche Projektvorschläge aus unserem Kreisklimaschutzkonzept, die wir mit der neuen Kreisspitze schrittweise in die Umsetzung bringen. Die Konjunkturprogramme von Bund und Land helfen uns dabei natürlich im besonderen Maße. Wir haben noch sehr viele Maßnahmen vor uns liegen.“

Foto: Auch in diesem Jahr nutzt die Kreisverwaltung Neuwied die Sommerferien dazu, an vielen ihrer 25 Schulstandorte dringend notwendige Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Auf der Maßnahmenliste, die der 1. Kreisbeigeordnete des Landkreises Neuwied, Michael Mahlert, anlässlich eines Besuchs in der Sporthalle in Raubach, (v.l.): Rüdiger David (Leiter Kreisimmobilienmanagement), 1. Kreisbeigeordneter Michael Mahlert, Holger Oster (Kreisimmobilienmanagement), Hausmeister Michael Lenz, Mitarbeiter der Gerüstbaufirma, Andre Meffert (PD Dittrich, Neustadt).