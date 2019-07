Veröffentlicht am 27. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Qi Gong Kurs im Felsenkeller – Ab Montag, 19. August, von 18:30 bis 20:00 Uhr, an insgesamt acht Abenden, findet im Haus Felsenkeller ein Qi Gong Kurs statt. Der Name Qi Gong kommt aus China und bedeutet das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong), also der Aktivität. Durch diese Übungen wird das Qi im Körper in gleichmäßigem Fluss gehalten. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und der Qi-Fluss harmonisiert, was wiederum Krankheiten und chronischen Stresszuständen (Burn-out) entgegenwirkt. Körper und Geist kommen zu Ruhe und Regeneration.

Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf Qi Gong Übungen, die besonders im Sommer ausgeführt werden, denn bei hohen Temperaturen helfen diese sanften Übungen, das Herz-Kreislauf-System zu entspannen und zu regulieren.

Die Kursgebühr beträgt 80 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de. Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!