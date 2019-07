Veröffentlicht am 26. Juli 2019 von wwa

WALLMENROTH – Sekundenschlaf – Verkehrsunfall auf der B 62 – Bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagnachmittag, 25. Juli 2019, in Wallmenroth wurde ein 45jähriger Autofahrer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 15.000 Euro geschätzt. Ein 36jähriger Mann hatte mit einem Transporter die Bundesstraße 62 aus Richtung Wissen kommend befahren. Kurz vor Wallmenroth kam er ausgangs einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw des 45jährigen, der trotz Ausweichmanöver nach rechts den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der 45jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 36jährige war nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei