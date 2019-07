Veröffentlicht am 26. Juli 2019 von wwa

BRACHBACH – Diebstahl eines Ortseingangsschild – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag bis Dienstag, 20. bis 23. Juli, ein Ortsschild der Gemeinde Brachbach. Das Schild stand am Ortseingang der Karl-Dressler-Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei