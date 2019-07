Veröffentlicht am 28. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ferienspaß im Haus Felsenkeller ist ein Hit für die Kinder – Vom 22. bis 26. Juli vergnügten sich rund 40 Kinder auf dem Gelände des Haus Felsenkeller. In diesem Jahr konnte nur eine Woche angeboten werden und die liegt auch noch in der heißesten Phase des Jahres. Dennoch tummelten sich rund 40 Kinder zur diesjährigen Ferienfreizeit, aufgeregt, voller Freude, im vorbereiteten Außenbereich des Felsenkellers.

Die pädagogische Leitung, Alexander Hötten, hat sich zusammen mit seinem Betreuerteam so einiges für die Kinder einfallen lassen. Es begann jeder Tag mit einer Morgenrunde, in der die Kinder begrüßt wurden und sich mitteilen konnten. Hier wurde bereits mit den ersten Spielen begonnen, wobei Geschicklichkeit, aber auch Teamgeist gefördert werden. Der absolute Renner war ein von Alexander Hötten selbst entwickeltes Spiel, mit dem schönen Namen „Loko-Loko“, das mit großer Begeisterung immer wieder gespielt wurde. Das traumhafte Gelände des Felsenkellers bot sich ideal an. Bei den heißen Temperaturen sorgten eine Bodenwasserrutsche und ein Schwimmbecken für ausreichend Abkühlung und Spaß. Auch der oder die eine oder andere Betreuer/in begab sich am Ende des Tages mit klitschnassen Klamotten nebst nassen Schuhen nach Hause. Unter dem diesjährigen Motto „Kreativ mit Naturmaterialien und Upcycling“ gab es auch reichlich Projekte, bei denen viel Neues entwickelt wurde. Hier konnten sich kleine und große Bastler/innen, Handwerker/innen und kreative Köpfe so richtig austoben und ihren fantasievollen und schöpferischen Ideen freien Lauf lassen. Für das leibliche Wohl sorgte wie immer das Team des Vollwertrestaurants „Na Endlich“, sodass die Kinder und Betreuer sich jeden Nachmittag frisch gestärkt und gesund ernährt in ihre Abenteuer stürzten.