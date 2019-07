Veröffentlicht am 25. Juli 2019 von wwa

KOBLENZ – Hochwertige Fahrräder von Campingplatz gestohlen – Am Mittwochmorgen, 24. Juli 2019 gegen 08:25 Uhr wurde der Diebstahl zweier hochwertiger Fahrräder vom Campingpark im Schartwiesenweg 6 in Koblenz der Polizei gemeldet. Das geschädigte Ehepaar sicherte die beiden Räder am Vorabend mit zwei Stahlfahrradschlössern am Zaun des Campingplatzes. Am nächsten Morgen stellte der Ehemann fest, dass Fahrräder und Schlösser gestohlen wurden.

Während der Anzeigenaufnahme erzählte er von einer auffälligen Beobachtung, die er am Dienstag machte: Er sah drei Männer den Fußweg am Rhein in Richtung Balduinbrücke entlang laufen. Einer der Männer habe ein Foto oder Video der beiden Fahrräder gemacht.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

Person 1: ca. 35 Jahre alt, blaue Jogginghose mit weißen Streifen, weiße Sneakers mit rotem Schaft und gelber Ferse, dunkle kurze Haare, keine Brille, kein Bart

Person 2: ca. 25 Jahre alt, Jeans, schwarzes T-Shirt, dunkle kurze Haare, keine Brille, kein Bart, hat das Foto/ Video gefertigt

Person 3: ca. 35 Jahre alt, blaue Jogginghose mit weißen Streifen, dunkle kurze Haare, keine Brille, kein Bart.

Es handelt sich um folgende Fahrräder: Fahrrad 1: E-Bike der Marke Bulldog, Farbe rot.

Fahrrad 2: Mountainbike der Marke Trek, Farbe rot.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261-103-2911 entgegen. Quelle: Polizei