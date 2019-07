Veröffentlicht am 25. Juli 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Mit Pkw in einer Kurve auf der L 281 überschlagen – Zwei Personen verletzt – Am späten Mittwochabend, 24. Juli 2019, hat sich auf der L 281 zwischen Gebhardshain und Elben ein Pkw überschlagen. Zwei Personen wurden verletzt am Pkw entstand Totalschaden.

Eine 29jährige Frau hatte mit ihrem Pkw die Landesstraße von Gebhardshain in Richtung Malberg befahren. Mit im Auto befand sich der 3jährige Sohn. Am Ausgang einer Rechtskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Graben und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau und ihr Kind wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei