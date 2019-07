Veröffentlicht am 25. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im SommerFerienSpaß gemeinsam Basteln und Werken – Projektgruppe der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ engagiert sich – Langeweile in den Sommerferien? Mit dem SommerFerienspaß-Programm für Familien des Mehrgenerationenhauses Altenkirchen garantiert nicht. Die Projektgruppe „Spaß am Werken“ der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ beteiligt sich in diesem Jahr erstmalig an dem Aktionsprogramm.

Immer mittwochs zwischen 10:00 bis 14:00 Uhr, und das bis zum 31. Juli, bieten die drei Projektgruppenmitglieder, Michael Schäfer, Barbara Eibl und Herrmann Otto, ehrenamtlich verschiedene Angebote rund um die Themen Werken, Basteln und Malen an. Die Jugendkunstschule Altenkirchen stellt dafür Räumlichkeiten zur Verfügung.

Bei der letzten Aktion drehte sich alles um Serviettentechnik und Holzarbeiten. Die teilnehmenden Kinder lernten, dass die Serviettentechnik Gegenstände im Nu verschönert, ob Holz, Glas oder Kerzen.

Mehr Infos zum Programm und Anmeldungen gibt es im Mehrgenerationenhaus Mittendrin, Telefonnummer: 02681/950438 oder E-Mail: info@mgh-ak.de