ALTENKIRCHEN – Yogakurse starten in Altenkirchen – Am Donnerstag, den 15. August startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Gesundheitskurs „Yoga für Fortgeschrittene“. Yoga hat seinen Ursprung in Indien und zeichnet sich durch eine Kombination aus Körper-, Atem-, Entspannungs- und Meditationsübungen aus. Es ist ein ganzheitlicher Gesundheitsweg zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Die für Yoga typischen Körperstellungen, die Asanas, stehen zwar im Vordergrund, sie sind aber nicht das Ziel, sondern Übungen, um innere Ruhe und mehr Körperbewusstsein zu erlangen. Bei regelmäßiger Durchführung unterstützen sie Körperhaltung, Muskelaufbau und Beweglichkeit. Die Asanas werden in Verbindung mit Atemübungen durchgeführt und durch Entspannungselemente ergänzt. Yoga ist für jeden Menschen geeignet und kann individuell angepasst werden. Der Kurs richtet sich an Anfänger mit Grundkenntnissen und Geübte.

Interessenten können donnerstags zwischen zwei Kurszeiten wählen: Entweder von 18:00 bis 19:15 Uhr oder 19:30 bis 21:00 Uhr. Die Kurse unter der Leitung von Yogalehrerin Susanne Morgenschweis umfassen jeweils zehn Termine. Die Teilnehmergebühr beträgt jeweils 50 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.