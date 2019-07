Veröffentlicht am 27. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – Beamtenanwärter: Verwaltung begrüßt neue Nachwuchskräfte – Mit Alexander Döll, Kai Dommershausen, Sarah Schnöger und Jonas Will haben vier Beamtenanwärter ihr duales Studium bei der Stadtverwaltung Neuwied aufgenommen und so mit der Ausbildung zum dritten Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst) begonnen. Der Ausbildungsgang gliedert sich in theoretische Abschnitte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, bei denen den Anwärtern ein fundiertes Wissen für die Praxis vermittelt wird, und den praktischen Einsatz in der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Michael Mang und Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen begrüßten die Nachwuchskräfte am Verwaltungshochhaus an der Engerser Landstraße. Sie machten dabei deutlich, dass die Stadtverwaltung einen großen Personalbedarf hat und stets auf der Suche nach jungen qualifizierten Mitarbeitern ist. Daher sind auch schon jetzt die Ausbildungsplätze für das Jahr 2020 ausgeschrieben. Nähere Informationen dazu gibt es auf der städtischen Homepage unter https://neuwied.de/jobs.html