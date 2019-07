Veröffentlicht am 27. Juli 2019 von wwa

WISSEN – „Drogen: Was Eltern wissen sollten“ – Veranstaltung für Eltern in Wissen – Rund um das Thema Droge informiert der Regionale Arbeitskreis Suchtprävention am Donnerstag, 29. August um 18.30 Uhr, im Infoladen „Aufwärts“ in der Gerichtsstraße 34, in Wissen.

Wenn Eltern den Verdacht hegen, dass ihr Kind Drogen nimmt, sollten sie dringend das Gespräch zu ihm suchen. Eltern dürfen in der Regel aber nicht erwarten, dass sich ihr Kind gleich gesprächsbereit zeigt. Bei Eltern entstehen Sorgen, Ängste, Ohnmacht, auf der anderen Seite wissen Jugendliche oft zunächst ebenfalls nicht, wie es weitergeht.

Um den Zugang und den Kontakt zum Kind in einer solchen schwierigen Phase nicht zu verlieren, ist es hilfreich, wenn sich Eltern über sogenannte „moderne“ Drogen informieren und sich schlau machen, etwa über Herstellungsweise der verschiedenen Substanzen und deren Wirkungen. Wenn Väter und Mütter, ihren Kindern den Eindruck vermitteln „sie hätten ja sowieso keine Ahnung“ werden sie nicht angehört, geschweige denn mit ihren Sorgen und Hilfsvorschlägen ernst genommen.

Diese Veranstaltung vermittelt ausführliche Informationen und Verhaltensregeln, die für Eltern, Angehörige und Lehrerkräfte hilfreich sein können. Vorgestellt werden auch die Hilfemöglichkeiten von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen.

Referent der Veranstaltung ist Volker Schneider als langjährige Fachkraft für Suchtprävention.

Für Ehrenamtliche der Jugendarbeit und für schulische Lehrkräfte ist die Veranstaltung seitens des Jugendamtes und dem Evangelischen Schulreferat Altenkirchen-Neuwied als Fortbildung anerkannt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber aus organisatorischen Gründen sinnvoll; per E-Mail an anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.