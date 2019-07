Veröffentlicht am 24. Juli 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Waldbrandgefahr durch extreme Trockenheit – Der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen e.V. informiert und warnt die Bürger/innen sowie die Besucher des Kreis Altenkirchen über die anhaltende Trockenheit.

Aufgrund des trockenen Frühjahrs und den aktuell sommerlichen Temperaturen herrscht derzeit in vielen Wäldern und angrenzenden Wiesen im Kreis Altenkirchen eine hohe Waldbrandstufe.

Wenn es längere Zeit nicht geregnet hat, reichen bereits kleinste Zündquellen aus, um die ausgetrocknete Vegetation in Brand zu setzen, so zuletzt bei dem großen Flächenbrand in Friesenhagen, bei dem Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet über mehrere Stunden im Einsatz waren, teile der Verbandsvorsitzende Volker Hain mit. Bisher wurden in allen Verbandsgemeinden bereits Wald- und Wiesenbrände verzeichnet.

Zigarettenglut, Reste vom Grillfeuer oder sogar eine einzelne Glasscherbe können so zu gefährlichen „Waldbrandstiftern“ werden.

Hinzu kommt: Ein bei extremer Trockenheit entstandenes Feuer breitet sich binnen kürzester Zeit aus, da die Umgebung ausgedörrt und leicht entflammbar ist. Die Folge einer Zigarette, die unachtsam weggeschnippt wurde, kann somit ein verheerender Großbrand sein, der nur schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Deshalb ist es besonders wichtig, Waldbrände zu verhindern und leichtsinniges Verhalten unbedingt zu vermeiden.

Der Verband weist daher ausdrücklich auf das generelle Rauchverbot in den Wäldern im Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober hin. Er bittet daher um die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise: