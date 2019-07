Veröffentlicht am 24. Juli 2019 von wwa

BETZDORF – 59jähriger Autofahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt – Ein 59jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Betzdorf am Dienstagmittag, 22. Juli 2019, schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der 59jährige hatte mit seinem Pkw die Wilhelmstraße aus Richtung Siegbrücke kommend in Richtung Wallmenroth befahren. Innerhalb einer leichten Rechtskurve geriet er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 41jährigen Frau. Eine nachfolgende 23jährige Frau konnte ihren Pkw noch rechtzeitig anhalten. Durch den heftigen Frontalzusammenstoß wurde jedoch der Pkw der 41jährigen gegen den Pkw der 23jährigen geschoben. Der 59jährige Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 41jährige Unfallbeteiligte wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei