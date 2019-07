Veröffentlicht am 26. Juli 2019 von wwa

KIRCHEN – Unfallflüchtige durch Zeugen ermittelt – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagvormittag, 23. Juli 2019, in Kirchen einen Verkehrsunfall und notierte sich das Kennzeichen der Verursacherin. Diese hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Die 65jährige hatte mit ihrem Pkw die Lindenstraße in Richtung Herkersdorf befahren und war mit einem Pkw kollidiert, der rechts der Fahrbahn in einer Parkbucht geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte wurde er von dem Zeugen über den Vorfall informiert. Anhand des Kennzeichens wurde die Verursacherin ermittelt. Quelle: Polizei