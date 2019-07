Veröffentlicht am 26. Juli 2019 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Ladepapiere entlarven unfallflüchtigen Lastwagenfahrer – Ein 41jähriger Lastwagenfahrer verursachte am Dienstagmorgen, 23. Juli 2019, in Niederfischbach einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer hatte einen Discounter in der Konrad-Adenauer-Straße beliefert. Beim Rückwärtsrangieren beschädigte er mit dem Lkw das Dach des Einkaufsmarktes.

Der Sachschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Lkw-Fahrer nach dem Entladen von der Unfallstelle. Anhand der Ladepapiere wurde der Verursacher ermittelt. Quelle: Polizei