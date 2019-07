Veröffentlicht am 26. Juli 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – ADD bestellt Bezirksschornsteinfeger in den Kehrbezirken Neuwied I und X – Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, hat zwei bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger in den Kehrbezirken Kreis Neuwied I (Gierender Höhe) und X (Rengsdorf) erneut für die Dauer von sieben Jahren bestellt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Trier an der auch der Landrat des Kreises Neuwied, Achim Hallerbach teilnahm, erhielten die Bezirksschornsteinfegermeister ihre offizielle Bestellungsurkunde. In allen Kehrbezirken sind die alten Bezirksschornsteinfeger auch die Neuen: Kreis Neuwied I Ralf Heuser, Kreis Neuwied X Horst Ewenz. Die ADD ist für die Besetzung der Kehrbezirke zuständig und bestellt die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. In Rheinland-Pfalz gibt es 480 Kehrbezirke. Foto: Kreis NR

Foto (v.l.): Landrat Achim Hallerbach, Bezirksschornsteinfeger Ralf Heuser und Horst Ewenz und ADD-Präsident Thomas Linnertz.