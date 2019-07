Veröffentlicht am 26. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vom Präsenzkurs zum Online-Angebot – Kreisvolkshochschule geht neue Wege mit Blended Learning – Online-Banking, Zugtickets auf dem Smartphone, Streaming, Online-Shops und Co. – in immer mehr Lebensbereichen trifft man auf digitalisierte Angebote, Vorgänge oder Produkte. Digitalisierung ist kein aktueller Hype, der bald vergehen wird, sondern eine Veränderung, die die Menschen perspektivisch verstärkt begleiten wird. Ebenfalls beim Lernen wird immer mehr Wissen über digitale Welten vermittelt. Dies gilt auch für die Volkshochschule: Mit den beiden neuen Blended Learning EDV-Kursen verzahnen sich Analoges und Digitales – wie im täglichen Leben auch.

Fit im Büroalltag ist der Titel des neuen Zertifikatslehrgangs unter der Leitung von Yvonne Özcan und ist mit einer Unterrichtsstundenzahl von 40 Unterrichtsstunden inklusive einer Abschlussprüfung konzipiert. Er vermittelt Lerninhalte zu Dateimanagement, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation in einem Kompaktlehrgang. Der EDV-Kurs beginnt am Mittwoch, 4. September und umfasst sechs Präsenztermine plus fünf Videokonferenzen je 90 Minuten. Der Präsenzkurs findet jeweils donnerstags in der Zeit von 9 bis 12.15 Uhr statt. Er kann mit einer Xpert ECP R2 Online Prüfung abgeschlossen werden und ist für Personen interessant, die in einer beruflichen Fort- und Weiterbildung ihre MS Office Kenntnisse aktualisieren und vertiefen möchten oder nach längerer Zeit wieder in den Beruf einsteigen wollen. Die Kursgebühr beträgt 228 Euro für Kurs inklusive Prüfungsgebühr oder 185 Euro ohne Prüfung.

Ebenfalls als Blended Learning Kurs wird das Modul Tabellenkalkulation mit Excel des Europäischen Computerpasses ab Dienstag, 10. September von 18 bis 21.15 Uhr angeboten. Er umfasst sechs Präsenztermine plus sechs Videokonferenzen je 90 Minuten. Der Kurs unter der Leitung von Frank Runkler vermittelt den Teilnehmenden anhand typischer Beispiele und vieler Übungen praxisbezogene Kenntnisse zu den Standardfunktionen eines modernen Tabellenkalkulationsprogramms. Themen sind beispielsweise Aufbau und Bedienung des Programms, Markieren von Zellen und Bewegen in den Tabellen, Dateneingabe (Texte, Zahlen, AutoAusfüllen), Eingabe und Kopieren von Formeln, Gestalten und Layouten von Tabellen, Arbeiten mit grundlegenden und fortgeschrittenen Funktionen aus den Bereichen Mathematik und Statistik oder Auswertung von Tabellen mit AutoFiltern. Die Kursgebühr beträgt 273 Euro inklusive Prüfungsgebühr oder 230 Euro ohne Prüfung.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812211 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.