Veröffentlicht am 24. Juli 2019 von wwa

HATTERT – Diebstahl eines Weidezaungerätes in der Gemarkung Hattert – Zwischen Sonntag und Montag, 21. und 22. Juli 2019, in der Zeit von 22:00 bis 12:00 Uhr, wurde in der Gemarkung Hattert, Ortsteil Hütte im Bereich „In der Seelbach“ ein Weidezaungerät an einer Weide entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg zu wenden. Quelle: Polizei