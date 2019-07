BETZDORF – Einkaufswagen verursacht Verkehrsunfal

Veröffentlicht am 25. Juli 2019 von wwa

BETZDORF – Einkaufswagen verursacht Verkehrsunfall – Verantwortlicher begeht Unfallflucht – Weil ein Einkaufswagen sich selbst überlassen wurde, wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Am Montagabend, 22. Juli 2019, hatte ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann seine Einkäufe auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wilhelmstraße eingeladen. Der leere Einkaufswagen machte sich dann selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw und verursachte Sachschaden. Der Einkaufswagen rollte jedoch weiter die Einfahrt des Parkplatzes runter und querte die Wilhelmstraße. Zum Glück kam es zu keinem weiteren Unfall auf der stark befahrenen Wilhelmstraße. Den Benutzer des Einkaufswagens kümmerte das wenig. Er stieg in seinen silbernen Opel Kombi ein und fuhr davon. Zeugen haben sich das Kennzeichen gemerkt. Quelle: Polizei