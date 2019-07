WILLROTH – Ortsgemeinderat Willroth startete in die neue Amtsperiode

Veröffentlicht am 25. Juli 2019 von wwa

– Karl Kubba und Uwe Eul zu Beigeordneten gewählt – Werner Grendel und weitere Ratsmitglieder verabschiedet – Mit seiner konstituierenden Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus startete der Ortsgemeinderat Willroth in die neue Amtsperiode. Dabei erhielt der wiedergewählte Ortsbürgermeister Richard Schmitt aus den Händen des früheren Ersten Beigeordneten Werner Grendel die Ernennungsurkunde. Im Anschluss bedankte sich der scheidende Erste Beigeordnete Werner Grendel bei Ortsbürgermeister Richard Schmitt für die gute Zusammenarbeit und wünschte dem neuen Ortsgemeinderat viel Erfolg bei der anstehenden Ratsarbeit.

Neuer Ortsgemeinderat: Ortsbürgermeister Richard Schmitt konnte als neue Ratsmitglieder verpflichten: Uwe Eul, Sven Grendel, René Strunk, Werner Eul, Simone Selbach, Karl Kubba, Jürgen Meffert, Anette Eul, Michael Faßbender, Uwe Bilio und Josef Stockhausen. Ratsmitglied Karsten Buhr wird zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtet, da er an der Sitzung nicht teilnehmen konnte.

Wahl der Beigeordneten: Einstimmig wurde Karl Kubba zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt, ebenfalls einstimmig zum weiteren Beigeordneten Uwe Eul. Ortsbürgermeister Richard Schmitt ernannte die Gewählten durch Ausfertigung und Aushändigung der Ernennungsurkunde. Anschließend vereidigte er Kubba und Eul nach § 51 Landesbeamtengesetz und führte sie in ihr Amt ein.

Wahl der Ausschussmitglieder: In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt: Sven Grendel, Simone Selbach und Michael Faßbender. In den Bauausschuss wurden gewählt: Uwe Eul, René Strunk, Jürgen Meffert, Werner Eul, Michael Faßbender und Karsten Buhr. In den Ausschuss für besondere Angelegenheiten wurden gewählt: Josef Stockhausen, Anette Eul, Uwe Eul, Werner Eul, Sven Grendel und Simone Selbach.

Neugestaltung der Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung: Das Planungsbüro Hicking hatte die vom Rat gewünschten Änderungen in die Planungen zur Neugestaltung des Dorfplatzes am Dorfgemeinschaftshaus eingearbeitet und die Kostenschätzung angepasst. Diese liegt brutto bei 106.754,13 Euro. Hierin enthalten sind Eigenleistungen in Höhe von 22.118,99 Euro. Der Rat beschloss einstimmig die geänderte Planung und beauftragte die Verwaltung, den Förderantrag im Rahmen der Dorferneuerung zum 01. August 2019 bei der Kreisverwaltung einzureichen.

Ehrungen / Verabschiedungen: Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, sprach den scheidenden Ratsmitgliedern Brigitte Eul, Werner Grendel, Werner Schmidt, Jürgen Kalscheid und Manfred Strunk den Dank und die Anerkennung der Verbandsgemeinde Flammersfeld für die der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienst aus. Den neu gewählten Ratsmitgliedern gratulierte Rolf Schmidt-Markoski im Namen der Verbandsgemeinde Flammersfeld und wünschte dem Ortsgemeinderat eine gute Legislaturperiode. In seiner Laudatio wies Rolf Schmidt-Markoski auf die positive Entwicklung des Ortes in den letzten Jahren, insbesondere durch die Tätigkeiten im Rahmen der Dorferneuerung, hin. Er unterstrich dabei, dass dies nicht nur die alleinige Leistung des Ortsbürgermeisters, sondern des gesamten Ortsgemeinderates darstelle.

Ortsbürgermeister Richard Schmitt bedankte sich im Anschluss ebenfalls bei den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern; insbesondere bei dem scheidenden Ersten Beigeordneten Werner Grendel und würdigte seine Arbeit.

Informationen des Ortsbürgermeisters: Nach Mitteilung der Verwaltung kann öffentliches W-LAN für den Jugendraum freigeschaltet werden, da die Störerhaftung für den W-LAN-Betreiber nicht mehr zum Tragen kommt. Der Bauhof der Verbandsgemeinde Altenkirchen wird die Raiffeisenstraße (B 256) in der Ortsgemeinde einmal monatlich mit einer Kehrmaschine säubern. Die Kosten betragen 66 Euro pro Monat. Der Bauhof der Verbandsgemeinde Altenkirchen wird die Straßen in den beiden Industriegebieten alle vier bis sechs Wochen mit einer Kehrmaschine säubern. Die Kosten betragen 240 Euro pro Reinigungsgang und werden von den Zweckverbänden getragen. Der Maschendrahtzaun des Spielplatzes „In der Bitz“ soll mittelfristig durch eine gefälligere Zaunanlage ersetzt werden. Fotos: OG Willroth

Foto: 1. Ortsbürgermeister Richard Schmitt (Mitte) Erster Beigeordneter Karl Kubba (links) und Beigeordneter Uwe Eul.