Veröffentlicht am 25. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Festigung und Aufbau von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben – Ab Dienstag, 13. August, von 17:30 – 21:15 Uhr wird im Haus Felsenkeller weiterhin das Lesen und Schreiben trainiert. Auch Erwachsene mit deutscher Muttersprache können zum Teil nicht so gut lesen und schreiben, wie es im beruflichen und sonstigen Alltag eigentlich nötig ist. Manche haben Lesen und Schreiben nicht oder nur teilweise gelernt, manche sind aus der Übung gekommen. In den Kursen wird das Lesen und Schreiben in kleinen Gruppen gelernt, mit Beratung und Betreuung für jeden Einzelnen. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Der Kurs wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert und findet in Kooperation mit der Kreis-Volkshochschule statt. Durch diese starke Zusammenarbeit kann der Kurs kostenlos besucht werden. Die regelmäßigen Termine finden in diesem Halbjahr insgesamt 17mal dienstags statt. Es wird zusätzliche Termine freitags am 23. August, 30. August, 27. September, 18. Oktober, 15. November und 06. Dezember zu den üblichen Zeiten geben.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.

Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!