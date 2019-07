Veröffentlicht am 25. Juli 2019 von wwa

FRIESENHAGEN – Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Fertigungshalle in Friesenhagen – Unbekannte Täter drangen im Zeitraum, Freitag bis Montag, 19. bis 22. Juli 2019, zwischen 22:00 und 05:15 Uhr, in die Fertigungshalle einer Systembaufirma in Friesenhagen ein. Sie hebelten im Gebäudeinneren einen Schrank auf und entwendeten vier hochwertige Frischlufthelme, die zum Schweißen benötigt werden.

Hinweise zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei