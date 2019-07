Veröffentlicht am 24. Juli 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Goldene Kommunion in Birken-Honigsessen – In Birken-Honigsessen feierten sechzehn „Kommunionkinder“ ein frohes Wiedersehen. Es war ihr Goldenes Jubiläum. Vor 50 Jahren, am 15. Mai 1969, hatte Pfarrer Franz Stams insgesamt 35 Kinder zum ersten Mal an den Altar der Pfarrkirche St. Elisabeth geführt. Beim Jubiläumsgottesdienst gedachte man auch den inzwischen Verstorbenen. Nach dem obligatorischen Erinnerungsfoto ging man in ein Gasthaus direkt neben der Kirche, wo es noch allerhand zu erzählen gab.