Veröffentlicht am 24. Juli 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer in Herdorf – Ein 52jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 22. Juli 2019, in Herdorf verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer hatte mit seinem Motorrad den Kreisverkehr aus Richtung Neunkirchen kommend befahren und beabsichtigte in den Wolfsweg zu fahren. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr aus der Schneiderstraße, aus Richtung Ortsmitte Herdorf kommend, in den Kreisverkehr ein, ohne auf die Vorfahrt des Motorradfahrers zu achten. Durch ein Brems- und Ausweichmanöver kam der vor dem Pkw zu Fall. Der Unfallverursacher hatte angehalten, aber nach einem kurzen Sichtkontakt setzte er seine Fahrt in Richtung Neunkirchen fort. Das Kennzeichen des Verursachers ist aufgrund von Zeugenaussagen bekannt und die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei