Veröffentlicht am 24. Juli 2019 von wwa

NISTERBERG – Verkehrsunfall in Nisterberg – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 22. Juli 2019, in Nisterberg war leichter Sachschaden entstanden. Ein 50jähriger Mann hatte mit einem Transporter die Hauptstraße aus Friedewald kommend in Richtung Lautzenbrücken befahren. Ein 23jähriger Mann fuhr mit seinem Lkw im Gegenverkehr. Beim Passieren kollidierten die Fahrzeuge mit den Außenspiegeln und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei